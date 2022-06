Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion, 2 décembre 2022, .

Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion

2022-12-02 – 2022-12-31

PIA DELTA et Danièle DULUC

Peinture et Photos

Les œuvres de Danièle Duluc sont souvent picturales, jouant sur la composition et l’harmonie des couleurs, mais peuvent varier de l’abstrait au figuratif, incluant des séries de portraits du monde, de vues du ciel ou de paysages originaux.

