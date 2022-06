Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion

Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion, 1 octobre 2022, . Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion

2022-10-01 – 2022-10-31 Nadine FALGUIERES

Peinture acrylique sur toile

« Créer, c’est exprimer ce que l’on a en soi car tout effort de création est intérieur » disait Matisse.

Pour alimenter sa vision intérieure, elle a besoin de puiser dans son environnement proche : ports ostréicoles, tuiles, piquets, paysages du Bassin d’Arcachon. Ces merveilleuses sources d’inspiration lui permettent de naviguer entre figuration et abstraction. Nadine FALGUIERES

