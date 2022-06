Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion, 2 juillet 2022, .

Exposition à l’union des producteurs de Saint-Emilion

2022-07-02 – 2022-07-30

Eliane PERRIER

Peinture à l’acrylique et techniques mixtes et sculpture sur grillage et autres bases métalliques, plâtre et résine acrylique

Créer pour Eliane Perrier c’est mettre à distance les peines et les pollutions de la vie…Sa passion pour éclairer son chemin, ses déambulations !

+33 5 57 24 70 71

Exposition de l’union de producteurs de Saint Emilion

dernière mise à jour : 2022-06-02