Exposition « A look Inside » FAWA Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 13 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réunissant 15 artistes aux horizons et aux pratiques variés, « A Look Inside » invite les spectateurs à plonger dans une exposition qui entrelace les thèmes de la peau, de l’eau et de l’intime.

Sarah Boursin et FAWA sont heureux de vous convier chaleureusement à l’exposition collective « A Look Inside, » inspirée par l’essai révolutionnaire de Virginia Woolf, « A Room of One’s Own, » écrit et publié en 1928. Cet ouvrage emblématique du féminisme est à la fois lumineux et une source d’inspiration inestimable.

Comme l’a écrit Marie Darrieussecq dans la préface de la dernière traduction de l’œuvre, publiée en 2015, « Un lieu à soi est sans aucun doute le livre le plus nécessaire à traduire et à retraduire, à faire vivre inlassablement. »

« A Look Inside » aspire à capturer l’essence même de l’œuvre de Woolf, en utilisant la créativité sans entrave d’artistes divers pour la réinterpréter à travers le prisme de la société contemporaine. Cette exposition célèbre l’intime et met en avant la richesse de l’identité individuelle.

L’exposition se tiendra à FAWA, du 12 au 21 octobre 2023. Votre présence viendrait grandement enrichir cette célébration de l’art et de l’identité.

FAWA 11bis place Auguste Baron 75019 Paris

Contact : alookinside.expo@gmail.com

