Exposition à l’Office de Tourisme : Oscar Casin “dessins d’humour” Bagnères-de-Bigorre, 2 avril 2022, Bagnères-de-Bigorre.

Je profite de la présente exposition qui m’est agréablement offerte à l’office de tourisme de Bagnères-de-Bigorre pour y présenter des dessins d’humour sur deux thèmes spécifiques :

Les animaux :

De toujours, les Pyrénées sont pour moi un magnifique terrain d’inspiration. J’ai eu la chance d’y gravir quelques sommets en compagnie de Bernard Clos qui fût un remarquable pyrénéiste tout autant qu’un éminent photographe. J’ai pu y découvrir et longuement observer toutes sortes d’animaux. J’y ai aussi porté une attentive curiosité pour le monde des oiseaux avec une particulière considération pour les rapaces.

Les métiers artisanaux

Ma vie sociale et professionnelle m’a permis de découvrir divers métiers, des plus rares aux plus habiles. J’ai su apprécier les exigences et les subtilités techniques de chacun d’eux. J’ai pu admirer la minutie et la patience de chaque geste pour accomplir de véritables chefs-d’œuvre de notre vie quotidienne. Mon regard de dessinateur humoristique souhaite leur rendre un très respectueux et affectueux hommage.

Ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Le samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Gratuit

J’ai toujours été attiré par le dessin et en particulier par le dessin humoristique.

Daumier, Serre, Morris, Uderzo, sans oublier Wolinski, Reiser, Claire Brétecher, etc. furent des jalons que j’admire profondément.

+33 5 62 95 50 70 http://www.tourmaletpicdumidi.fr/

