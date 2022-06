Exposition à l’Office de Tourisme Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Haute-Saône EUR Nous recevons une nouvelle exposition de peinture à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien. Elle s’intitule « Paysages Comtois » et est réalisée par Henri Bruchon. L’exposition sera visible du 1er au 31 juillet 2022, vous pourrez découvrir ses œuvres qui représentent des paysages Comtois à différentes saisons. L’Office de Tourisme est ouvert :

– Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

– Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30

