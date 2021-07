Exposition à l’Office de tourisme du Pays Houdanais – Dominique Hamel (objets en terre cuite) Office de tourisme du Pays houdanais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Houdan.

Exposition à l’Office de tourisme du Pays Houdanais – Dominique Hamel (objets en terre cuite)

Office de tourisme du Pays houdanais, le samedi 18 septembre à 10:00

Dominique Hamel est née en Auvergne de parents agriculteurs. Elle y a vécu jusqu’à ses 25 ans puis est venue habiter dans les Yvelines pour travailler comme fleuriste à Paris à côté de la Place Vendôme. Passionnée par la nature, le travail du bois, la musique, elle a pratiqué dans ces divers secteurs après obtention d’un Brevet Professionnel en horticulture puis d’un CAP en ébénisterie. Elle a pris des cours de piano pendant 4 ans quand elle avait une trentaine d’années et elle fait également partie d’une chorale à Septeuil depuis 20 ans. Après 4 ans de cours de poterie/modelage/émaillage, elle décide d’ouvrir son propre atelier en 2014 ce qui lui permet de pouvoir mettre en pratique ses multiples connaissances et de les regrouper dans son travail final. Dominique a 55 ans et vit à Prunay-le-Temple, petit village des Yvelines, elle a exposé pour des marchés de Noël et pour Le Chemin des Arts en juillet 2016 à Septeuil. Venez découvrir ses œuvres à l’Office du Tourisme du Pays Houdanais, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Entrée libre

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan Yvelines



