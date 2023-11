Exposition à l’occasion des 100 ans de la lampe Klein-Pujol Musée des égouts de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition à l’occasion des 100 ans de la lampe Klein-Pujol Musée des égouts de Paris Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 15h00 à 16h25

.Tout public. gratuit sous condition Pour plus d’informations rendez-vous sûr :https://musee-egouts.paris.fr/ Exposition à l’occasion des 100 ans de la lampe Klein-Pujol, une avancée technologique « maison ». Cette exposition est proposée en

collaboration avec le S.E.H.D.A.C.S, (Société d’Études Historiques Des

Anciennes Carrières & cavités Souterraines) pour célébrer la création de la

lampe Klein-Pujol qui a été utilisée dans les égouts de Paris au XXe

siècle pendant près de 50 ans. Cette lampe à acétylène éclairait bien

évidemment, mais elle jouait également un rôle de protection. En effet, la

lampe, ayant une flamme, permettait la détection de gaz explosifs tout en

protégeant l’égoutier de l’explosion. Cela grâce à un maillage fin confinant

l’explosion à l’intérieur de la lampe. Autre point remarquable, la lampe a été

conçue à l’atelier Villette par un ingénieur et contremaître du service

municipal des égouts.Conférence « La lampe KP », en

présence de la SEHDACS, le dimanche 3 décembre à 15h00 (modalités

d’inscriptions à préciser et programme définitif à venir)

Musée des égouts de Paris Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l’Alma 75007 Paris Contact : musee-des-egouts@paris.fr https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://musee-egouts.paris.fr/

JLHR Faure Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée des égouts de Paris Adresse Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l'Alma Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée des égouts de Paris Paris latitude longitude 48.862782094967,2.30613491201889

Musée des égouts de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/