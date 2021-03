Exposition à l’extérieur du Mémorial : Les génocides du XXe siècle Mémorial de la Shoah, 21 mars 2021-21 mars 2021, Paris.

Exposition à l’extérieur du Mémorial : Les génocides du XXe siècle

Mémorial de la Shoah, le dimanche 21 mars à 10:00

Le Mémorial s’adapte au contexte actuel de fermeture des espaces culturels et investit l’Allée des Justes (Paris 4e) avec l’exposition _Les Génocides au XXe siècle_, présentée au public et passants en extérieur. Ces panneaux, analysant les poncifs de chaque génocide du siècle dernier, présenteront une riche sélection de photographies, archives, témoignages, rendus visibles pour le plus grand nombre, dans cette rue piétonne, entre le collège public François Couperin et le Mémorial de la Shoah.

Le génocide est une infraction spécifique du droit pénal international et un concept bien individualisé. La spécificité de cette infraction, comme la précision de ce concept, sont soulignés par une approche comparée de trois meurtres de masse perpétrés au XXe siècle, prouvés au-delà d’un doute raisonnable être des génocides. Ce sont, dans un ordre chronologique : la destruction des Arméniens de l’Empire ottoman, des Juifs d’Europe, des Tutsi du Rwanda. Ces génocides sont comparables. L’analyse des similitudes et des différences qu’ils présentent permet de mieux saisir les mécanismes de chacun.

Exposition à partir du 21 mars dans la rue piétonne Allée des Justes, devant le Mémorial de la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T18:00:00