Du 19 décembre 2021 au 27 février 2022, la Maison de la Nature accueille l’exposition de photographies _**”À l’encre de plumes”**_**.** Photographies de Romain Dufau et textes de Lucien Saubesty. Infos pratiques * Du lundi au vendredi : 10h / 17h * Dimanche : 14h / 18h _Manifestation soumise aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront._ Exposition de photos à la Maison de la Nature. Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Gradignan Moulineau Gironde

