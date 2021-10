Briouze Briouze Briouze, Orne Exposition “à l’écoute de la forêt” Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Exposition “à l’écoute de la forêt” Briouze, 17 novembre 2021, Briouze. Exposition “à l’écoute de la forêt” 2021-11-17 – 2021-12-31 Espace culturel du Houlme 5 place du Général de Gaulle

Briouze Orne Exposition des planches originales réalisées par Marion Alexandre de l’album “à l’écoute de la forêt” d’Ernst Zürcher.

Un album pour initier les enfants à la protection de l’environnement, au respect de la nature et à se ressourcer auprès d’elle

