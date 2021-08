Hyères Eglise anglicane,83400 Hyères Hyères, Var Exposition À l’école du Patrimoine Eglise anglicane,83400 Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Du 18 au 25 septembre Exposition des travaux réalisés en 2020-2021 dans le cadre d’ateliers scolaires proposés par le service Patrimoine et le site archéologique d’Olbia, et d’ateliers ou de stages proposés par l’École d’art. Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 9 h 30-13 h / 14 h-18 h 30 Du lundi 20 au samedi 25 septembre : 9 h-13 h / 14 h-17 h L’Anglicane, avenue Andrée de David Beauregard

entrée libre

Venez observer les travaux de cette année riche en couleurs Eglise anglicane,83400 Hyères Eglise Anglicane, 83400 Hyères Hyères Costebelle Var

