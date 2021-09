Pinsaguel Bibliothèque municipale de Pinsaguel Haute-Garonne, Pinsaguel Exposition – A l’école des sorcières Bibliothèque municipale de Pinsaguel Pinsaguel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 6 octobre au samedi 6 novembre

La Médiathèque départementale vous propose, à travers cette exposition créée spécialement à sa demande de feuilleter un manuel sulfureux, dérobé au Centre de formation aux Métiers de la Sorcellerie, pendant que ces dames étaient retenues par un sabbat. Rédigé par un collectif de sorcières chevronnées, cet ouvrage servira de référence tout au long de vos études et vous verrez qu’au bout de ce long et difficile apprentissage, vous maitriserez parfaitement un métier en devenir. Chaque chapitre étudie une matière obligatoire pour décrocher le précieux diplôme : * Education et culture * Vie affective * Animaux et outillage * Activités ménagères * Du bon usage du Mal… Manuela Magni, une jeune artiste issue de l’Ecole de Milan, accompagne les textes de visuels oniriques et poétiques où l’humour se conjugue à l’étrangeté. Tout public, à partir de 10 ans.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Bibliothèque municipale de Pinsaguel 11, rue du Ruisseau 31120 Pinsaguel

2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T16:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T12:00:00;2021-10-12T16:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T16:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T12:00:00;2021-10-19T16:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T16:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T16:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T16:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:00:00

