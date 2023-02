Exposition à l’Atelier-Galerie William Montaudié : « Couronnes » Galerie William Montaudié Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Exposition à l'Atelier-Galerie William Montaudié : « Couronnes » Galerie William Montaudié, 28 février 2023, Cahors. 117 rue Georges Clémenceau

2023-02-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-01 19:00:00 19:00:00

Galerie William Montaudié 117 rue Georges Clémenceau

Cahors

Vernissage participatif le 04 mars Exposition de William Montaudié

Galerie William Montaudié 117 rue Georges Clémenceau Cahors

