Exposition à l'Atelier-Galerie William Montaudié : Bernard Briantais
Cahors, 3 mai 2022

Le vernissage participatif de l’exposition aura lieu le mardi 3 mai à partir de 17 h.

Toutes bouteilles et grignotages seront les bienvenus

Bernard Briantais est né en 53. Il vit et travaille à Nantes. Artiste autodidacte, son parcours est atypique. Passionné dès le plus jeune âge, par le dessin et la peinture, il devient peintre… en bâtiment! C’est en 1988 avec la rencontre de Jean Fradin, galeriste, qu’il se jette “à la peinture”, l’artistique, l’expressive, loin des monochromes que lui impose son travail… Érudit, il est marqué par COBRA, l’expressionnisme mais aussi par certaines œuvres littéraires. Plusieurs périodes se succèdent dans son œuvre le faisant tout d’abord fréquenter le milieu de l’art contemporain. Puis, en 2011, son cheminement le mène du côté de ce que l’on appelle “les singuliers”, où la recherche esthétique, passant au second plan, devient le medium d’une expressivité et d’une humanité à fleur de peau. Après la peinture, il explore le dessin dans des enchevêtrements obsessionnels de lignes donnant naissance à des portraits. Le crayon, la sanguine, l’encre de Chine sont autant de techniques lui permettant de décliner son besoin de créer. Les supports aussi se diversifient : après les toiles, le papier blanc, puis d’anciennes cartes géographiques allemandes trouvées sur une brocante, des ardoises d’écoliers, des cagettes dépecées. Les personnages toujours animent cette histoire, truculents, joviaux et désespérés. Le burlesque n’est pas loin qui allie grotesque et poésie.

(Texte d’Anne Billon)

ag.william-montaudie@hotmail.com +33 6 09 44 18 25

Bernard Briantais

