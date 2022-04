Exposition à l’Atelier de Saint-Victor Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Exposition à l’Atelier de Saint-Victor Longny les Villages, 14 mai 2022, Longny les Villages. Exposition à l’Atelier de Saint-Victor SAINT VICTOR DE RENO 3, rue Croix Saint-Jacques Longny les Villages

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 SAINT VICTOR DE RENO 3, rue Croix Saint-Jacques

Longny les Villages Orne Longny les Villages

L'Atelier de Catherine Gouny vous ouvre ses portes pour 2 week-end en mai

contact@catherine-gouny.fr +33 6 84 20 50 99

