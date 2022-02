Exposition à Laon : “Se vêtir au fil du Musée” Laon, 23 février 2022, Laon.

Exposition à Laon : “Se vêtir au fil du Musée” Laon

2022-02-23 – 2022-08-28

Laon Aisne

0 Le Musée d’art et d’Archéologie du Pays de Laon présente un parcours thématique intitulé « Se vêtir… au fil du musée », mettant en valeur une centaine d’œuvres issues de ses collections, accompagnées de quelques mannequins costumés.

A partir de vases, de figurines, de sculptures et de peintures, ce parcours propose une découverte des vêtements, de leur évolution au cours de l’Histoire mais, surtout, de ce qu’ils nous disent de la personnalité des hommes ou des femmes qui les portent. Car si les habits on un rôle utilitaire, ils sont aussi une parure, reflet d’une époque, d’une mode, d’un statut social ou d’une fonction…

RV dans les salles du Musée d’Art et d’Archéologie de Laon ! (accessible au public du mardi au dimanche aux heures d’ouverture du Musée)

Le Musée d’art et d’Archéologie du Pays de Laon présente un parcours thématique intitulé « Se vêtir… au fil du musée », mettant en valeur une centaine d’œuvres issues de ses collections, accompagnées de quelques mannequins costumés.

A partir de vases, de figurines, de sculptures et de peintures, ce parcours propose une découverte des vêtements, de leur évolution au cours de l’Histoire mais, surtout, de ce qu’ils nous disent de la personnalité des hommes ou des femmes qui les portent. Car si les habits on un rôle utilitaire, ils sont aussi une parure, reflet d’une époque, d’une mode, d’un statut social ou d’une fonction…

RV dans les salles du Musée d’Art et d’Archéologie de Laon ! (accessible au public du mardi au dimanche aux heures d’ouverture du Musée)

+33 3 23 22 87 00 http://www.ca-paysdelaon.fr/

Le Musée d’art et d’Archéologie du Pays de Laon présente un parcours thématique intitulé « Se vêtir… au fil du musée », mettant en valeur une centaine d’œuvres issues de ses collections, accompagnées de quelques mannequins costumés.

A partir de vases, de figurines, de sculptures et de peintures, ce parcours propose une découverte des vêtements, de leur évolution au cours de l’Histoire mais, surtout, de ce qu’ils nous disent de la personnalité des hommes ou des femmes qui les portent. Car si les habits on un rôle utilitaire, ils sont aussi une parure, reflet d’une époque, d’une mode, d’un statut social ou d’une fonction…

RV dans les salles du Musée d’Art et d’Archéologie de Laon ! (accessible au public du mardi au dimanche aux heures d’ouverture du Musée)

OT Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-02-18 par