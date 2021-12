Laon Laon Aisne, Laon Exposition à Laon : « Prémontré : 900 ans, la présence dans l’Aisne » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Exposition à Laon : « Prémontré : 900 ans, la présence dans l’Aisne » Laon, 1 octobre 2021, Laon. Exposition à Laon : « Prémontré : 900 ans, la présence dans l’Aisne » Laon

2021-10-01 – 2022-01-31

Laon Aisne L’ordre de Prémontré a été créé dans l’Aisne par Norbert de Xanten en 1121. L’exposition retrace le parcours du fondateur, de l’installation à Prémontré avec l’aide de ses premiers condisciples jusqu’aux conséquences de la Révolution française avec la chute de l’ordre.

Les abbayes filles de Prémontré seront également abordées ainsi que les vies de l’abbaye mère, jusqu’à la création de l’hôpital psychiatrique encore utilisé aujourd’hui.

La seconde partie aborde la thématique de l’organisation de l’ordre avec la règle suivie à Prémontré, le couvent des religieuses, les richesses de l’ordre et les grands abbés.

Enfin, l’exposition consacrera une partie aux fouilles archéologiques de Prémontré et aux trésors qu’elles ont permis de révéler. Une invitation au voyage à travers le temps, le département de l’Aisne sur les chemins des abbayes. RV le vendredi de 9h à 17h et les samedi et dimanche de 14h à 18h ! L’ordre de Prémontré a été créé dans l’Aisne par Norbert de Xanten en 1121. L’exposition retrace le parcours du fondateur, de l’installation à Prémontré avec l’aide de ses premiers condisciples jusqu’aux conséquences de la Révolution française avec la chute de l’ordre.

Les abbayes filles de Prémontré seront également abordées ainsi que les vies de l’abbaye mère, jusqu’à la création de l’hôpital psychiatrique encore utilisé aujourd’hui.

La seconde partie aborde la thématique de l’organisation de l’ordre avec la règle suivie à Prémontré, le couvent des religieuses, les richesses de l’ordre et les grands abbés.

Enfin, l’exposition consacrera une partie aux fouilles archéologiques de Prémontré et aux trésors qu’elles ont permis de révéler. Une invitation au voyage à travers le temps, le département de l’Aisne sur les chemins des abbayes. RV le vendredi de 9h à 17h et les samedi et dimanche de 14h à 18h ! +33 3 23 24 61 47 http://archives.aisne.fr/ L’ordre de Prémontré a été créé dans l’Aisne par Norbert de Xanten en 1121. L’exposition retrace le parcours du fondateur, de l’installation à Prémontré avec l’aide de ses premiers condisciples jusqu’aux conséquences de la Révolution française avec la chute de l’ordre.

Les abbayes filles de Prémontré seront également abordées ainsi que les vies de l’abbaye mère, jusqu’à la création de l’hôpital psychiatrique encore utilisé aujourd’hui.

La seconde partie aborde la thématique de l’organisation de l’ordre avec la règle suivie à Prémontré, le couvent des religieuses, les richesses de l’ordre et les grands abbés.

Enfin, l’exposition consacrera une partie aux fouilles archéologiques de Prémontré et aux trésors qu’elles ont permis de révéler. Une invitation au voyage à travers le temps, le département de l’Aisne sur les chemins des abbayes. RV le vendredi de 9h à 17h et les samedi et dimanche de 14h à 18h ! Conseil départemental de l’Aisne

Laon

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon