Exposition à Laon : “Musée de dinosaures”

2022-05-26 – 2022-05-26

8 À travers notre exposition, vous serez transporté à cette époque et vous pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues du Trias, Jurassique et Crétacé avec notamment des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et parasaurolophus !

RV Place de la Résistance et de la Déportation de 14h30 à 18h30 sur les quatre jours !

+33 6 65 75 73 82

Musée de dinosaures

