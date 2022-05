Exposition à Laon : “Les vendangeoirs du Pays Laonnois” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Les Amis de Laon et du Laonnois ont le plaisir d'accueillir cette expos créée par les Amis de l'église Saint-Julien de Royaucourt : à travers l'histoire du vignoble laonnois, venez découvrir les vendangeoirs et leurs secrets… RV dans la salle médiévale de la Porte d'Ardon les 28 & 29/05, et les 4, 5, 6, 11 & 12/06, de 14h à 18h ! (accès gratuit)

