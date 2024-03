Exposition à Laon « La Galerie éphémère » Laon, mercredi 10 avril 2024.

Exposition à Laon « La Galerie éphémère » Laon Aisne

Des artistes régionaux contemporains à voir à Laon !

C’est le nom de l’expo organisée par le Crédit Agricole du Nord Est en partenariat avec la Ville de Laon, avec cette volonté d’accompagner et de valoriser les artistes de notre région (Aisne, Marne et Ardennes), place cette fois-ci au second volet après le premier qui eut lieu fin 2023…

Alors RV dans la Salle de la Station du mercredi au samedi de 14h à 18h !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Rue Marcelin Berthelot

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr

