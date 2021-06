Exposition à Laon : « La forêt au temps de Jean de La Fontaine » Laon, 7 juin 2021-7 juin 2021, Laon.

Exposition à Laon : « La forêt au temps de Jean de La Fontaine » 2021-06-07 09:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

Laon 02000

Méthode de gestion de l’espace forestier, vie des hommes et des animaux dans l’environnement sylvestre. L’occasion de découvrir comment ce cadre est devenu la source d’inspiration du fabuliste – dont on commémore cette année le 400e anniversaire de sa naissance – qui occupa la fonction de Maître des eaux et forêts durant 25 ans…

Plus d’infos sur les animations liées à cette commémoration via http://400ans.museejeandelafontaine.fr

RV du lundi au vendredi aux Archives départementales de l’Aisne de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 !

+33 3 23 24 61 47 http://archives.aisne.fr/

