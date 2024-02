Exposition à Laon du Zoom Laonnois « Sports » Laon, lundi 11 mars 2024.

Exposition à Laon du Zoom Laonnois « Sports » Laon Aisne

Les photographes du Zoom Laonnois vous invitent à leurs Olympiades Photographiques à l’occasion de leur exposition Sports à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, sur l’espace de la Mezzanine.

RV sur l’espace mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi (de 13h à 17h30) et chaque samedi de 14h à 17h ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-04-13

Place Aubry

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France mal@ville-laon.fr

