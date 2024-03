Exposition à Laon de livres rares de la bibliothèque municipale Laon, samedi 24 février 2024.

Intitulée « Femmes de lettres des Lumières », cette expo vous montrera d’anciens ouvrages contemporains de l’éclosion des salons dès la fin du XVIIe siècle, lieux de diffusion de la culture et de propagation des idées nouvelles souvent tenus par des femmes…

RV au premier étage de la la médiathèque chaque mardi et vendredi (de 14h à 18h), et chaque mercredi et samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-30

Rue Marcelin Berthelot

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr

