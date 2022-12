Exposition à Laon de livres rares de la bibliothèque municipale Laon, 3 janvier 2023, Laon .

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

2023-01-03 – 2023-01-07

Au premier étage de la médiathèque Suzanne-Martinet sont exposés quelques recueils liturgiques (allant du XVe au XVIIIe) célébrant la période de Noël…

RV à la médiathèque chaque mardi et vendredi (de 14h à 18h), et chaque mercredi et samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) ! (attention, la médiathèque sera fermée au public entre le 23/12 et le 02/01 inclus)

bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 74 http://biblio.ville-laon.fr/

