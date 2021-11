Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye, Oise Exposition à Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Lamorlaye Oise Lamorlaye "Lamorlaye, d'un recensement à l'autre, 1911-1921, l'impact de la Grande Guerre" ; en étudiant les deux recensements qui encadrent la Grande Guerre l'exposition montrera la vie des habitants de Lamorlaye en 1911 (métiers, structure de la famille, artisans locaux,…) et ce qui a changé en 1921; et les répercussions de la guerre : la présence de l'armée française, les prisonniers, les morts pour la France, les difficultés des familles… Visite possible en dehors des horaires annoncés sur rendez-vous. lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 41 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com/

