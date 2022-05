Exposition à l’Académie d’Agriculture de France Académie d’Agriculture de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition à l’Académie d’Agriculture de France Académie d’Agriculture de France, 18 juin 2022, Paris. Exposition à l’Académie d’Agriculture de France

Académie d’Agriculture de France, le samedi 18 juin à 10:00

Nous vous invitons au siège de l’Académie d’agriculture de France, situé depuis 1878 à Paris, au 18 rue de Bellechasse, Paris 7e, dans l’Hôtel que la Compagnie a fait construire. L’Académie d’Agriculture de France, fondée en en 1761, a pour mission de contribuer, dans les domaines scientifique, technique, économique, juridique, sociale et culturel à l’évolution de l’agriculture et du monde rural. À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, l’Académie vous ouvre ses portes pour profiter notamment d’une **exposition de photographies** conçue par l’éco-organisme Adivalor, qui organise le tri et les collectes des déchets agricoles. Le photographe Didier Michalet a sillonné la France afin d’immortaliser les gestes d’acteurs essentiels du recyclage des déchets agricoles. À travers une série de 30 portraits, l’exposition valorise l’engagement des acteurs agricoles qui trient, collectent et recyclent au quotidien et font de cette filière d’excellence.

Accès libre

Exposition photographique « Recycler, c’est dans ma nature » Académie d’Agriculture de France 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Académie d'Agriculture de France Adresse 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Ville Paris lieuville Académie d'Agriculture de France Paris Departement Paris

Académie d'Agriculture de France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition à l’Académie d’Agriculture de France Académie d’Agriculture de France 2022-06-18 was last modified: by Exposition à l’Académie d’Agriculture de France Académie d’Agriculture de France Académie d'Agriculture de France 18 juin 2022 Académie d'agriculture de France Paris Paris

Paris Paris