Exposition : À la une : La presse dans les collections de l’Apostrophe

2022-09-13 – 2022-12-31

Les Unes et les pages de journaux locaux et nationaux, du 18e siècle aux années 1960 issues des collections patrimoniales balayent l’histoire de la presse française.

Plus d’une soixantaine de titres témoignent de la diversité des opinions et des progrès techniques, passant de la gravure à l’offset.

