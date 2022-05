Exposition À la table de Melancholya et de José Castejon Oloron-Sainte-Marie, 17 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Exposition À la table de Melancholya et de José Castejon Oloron-Sainte-Marie

2022-05-17 14:00:00 – 2022-06-11 17:00:00

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Une exposition regards croisés de photographies et de peintures à l’huile À la table de Melancholya et de José Castejon vous sera présentée par les artistes Melancholya et José Castejon. n nÀ cette occasion, les artistes proposent deux rencontres dégustation : nSamedi 21 mai à 11h : Bibliothèque de Bedous nSamedi 4 juin à 16h : Médiathèque des Gaves à Oloron Sainte-Marie

+33 5 59 38 99 80

CCHB

Oloron-Sainte-Marie

