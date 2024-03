Exposition : à la table de Corneille Musée Pierre Corneille Petit-Couronne, samedi 18 mai 2024.

Exposition : à la table de Corneille Au XVIIe siècle, la table est plus qu’un simple meuble. Elle constitue le cœur battant de l’espace de vie, de partage, de retrouvailles et de ripailles qu’est la maison. Autour d’elle, on nourrit le … Samedi 18 mai, 14h00, 19h00 Musée Pierre Corneille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Au XVIIe siècle, la table est plus qu’un simple meuble. Elle constitue le cœur battant de l’espace de vie, de partage, de retrouvailles et de ripailles qu’est la maison. Autour d’elle, on nourrit le corps et l’esprit. Elle revêt une dimension particulière autant par ses fonctions que par ses usages. Dans le cadre de cette exposition, il s’agit d’inviter le visiteur à découvrir les arts de la table en milieu rural au XVIIe siècle. Elle établit aussi un lien entre intérieur et extérieur avec le potager, où l’on venait puiser les denrées alimentaires. La présence d’animaux taxidermisés (poissons, volailles, gibier…) apporte une dimension ludique et informative.

Musée Pierre Corneille 502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 02 35 68 13 89 http://www.museepierrecorneille.fr Dans cette maison à pans de bois du XVIIe siècle et son charmant jardin sont évoqués la vie et l’œuvre de Pierre Corneille ainsi que la vie quotidienne de cette époque. Depuis 1879, le musée est installé dans l’ancienne « Maison des Champs » ayant appartenu à la famille Corneille de 1608 à 1686. Elle est située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Rouen. Entièrement remeublée avec du mobilier normand du XVIIe siècle, cette maison à colombage évoque la vie quotidienne et l’œuvre de Pierre Corneille: gravures, portraits, sculptures, éditions originales ainsi que celles de son frère Thomas ou de ses contemporains, Molière, Fontenelle… Habilement restaurés, le verger, le potager, un puit et son auge, le four à pain au toit de chaume complètent le parcours.

© Musée Pierre Corneille

© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie – photo JB Chantoiseau