Exposition à la Rotonde “La matière face à moi” Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, vendredi 18 octobre 2024.

La Ville de Saint-Jean-de-Luz présente à la Rotonde, l’exposition La Matière face à moi , du sculpteur Ariel Elizondo Lizarraga, du vendredi 18 octobre au dimanche 10 novembre 2024.

L’exposition propose une trentaine de sculptures, de gabarits différents, toutes créées en Navarre entre 2023 et 2024.

Ariel Elizondo Lizarraga, s’est formé aux Beaux-arts puis a exercé le métier de carrier avant de se dédier à sculpture. Passionné par le travail de Richard Serra, de Chilida et influencé par ses premières expériences, l’artiste associe dans ses œuvres la pierre et l’acier.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 14:30:00

fin : 2024-11-10 19:00:00

Place Maurice Ravel La Rotonde

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

