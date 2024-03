Exposition à la Rotonde « A l’orée du bois », de Gilles Lavie Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, vendredi 15 mars 2024.

Originaire d’Arbonne, Gilles Lavie expose pour la première fois en 2007.

Passionné de photos, il se met progressivement à la peinture et travaille essentiellement sur le thème de l’urbain et des scènes de rue.

Depuis, cet autodidacte n’a de cesse d’explorer, d’épurer et de simplifier sa peinture.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-15 14:30:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Place Maurice Ravel La Rotonde

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

