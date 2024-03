Exposition « A la recherche d’un temps oublié, la Belle Epoque en Eure-et-Loir” Orgères-en-Beauce, dimanche 3 mars 2024.

Qui étaient les Euréliens de la Belle Époque ? Comment ont-ils vécu les changements politiques à l’œuvre dans le pays ? De quoi vivaient-ils ? Les années 1890-1914 correspondent-elles à cet âge d’or auquel on associe traditionnellement la Belle Époque ?

Cette exposition réalisée par les Archives départementales d’Eure-et-Loir dresse un panorama du département d’Eure-et-Loir pendant la Belle Époque et interroge cette vision idéalisée d’un temps dont les contradictions se sont aussi transcrites sur le territoire eurélien. À bien des égards, l’Eure-et-Loir est représentatif des tendances qui se dessinent à la Belle Époque sur le plan national une conviction républicaine bien ancrée, une démographie vieillissante, une économie basée essentiellement sur l’agriculture et une société de plus en plus ouverte et acculturée.

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

5 Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@tourismecoeurdebeauce.fr

