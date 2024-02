Exposition à la Petite Galerie de Bas en Basset Bas-en-Basset, samedi 2 mars 2024.

Durant ce mois d’exposition vous pouvez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30.

Venez faire le pleins d’idées pour les fêtes de noël, du choix et des prix pour tous!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-04-28 12:00:00

Rue du commerce

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

