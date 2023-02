Exposition à la Petite Galerie Bas-en-Basset Catégories d’Évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Exposition à la Petite Galerie, 1 mars 2023, Bas-en-Basset . Exposition à la Petite Galerie Rue du commerce Bas-en-Basset Haute-Loire

2023-03-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30 12:00:00 12:00:00 Bas-en-Basset

Haute-Loire Durant ces 2 mois d’exposition vous pouvez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse Rue du commerce Bas-en-Basset Haute-Loire Ville Bas-en-Basset lieuville Bas-en-Basset Departement Haute-Loire

Exposition à la Petite Galerie 2023-03-01 was last modified: by Exposition à la Petite Galerie Bas-en-Basset 1 mars 2023 Bas-en-Basset Haute-Loire Rue du commerce Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire