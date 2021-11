Exposition “À la mode. L’art de paraître au 18e siècle” Musée d’arts de Nantes, 13 février 2022, Nantes.

2022-02-13

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : non Plein : 8 €Réduit : 4 €Infos tarifs, gratuités et réductions sur le site Internet du musée

Du 26 novembre 2021 au 6 mars 2022 Pour la première fois, la confrontation d’œuvres picturales avec des costumes du 18e siècle permettra d’explorer une nouvelle mise en scène du corps et des individus, entre l’exigence sociale et les caprices du goût. L’histoire du costume et de sa représentation au siècle des Lumières sont autant l’illustration réelle d’une culture matérielle qu’une création de l’imaginaire. Au 18e siècle, la naissance de la mode est d’abord celle de nouveaux métiers et d’une presse spécialisée, et constitue le signe d’une transformation accélérée de la société. Le style français, porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie urbaine, s’impose dans toutes les cours et villes d’Europe. L’exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle réunira près de 200 objets du 18e siècle, issus des grands musées textiles (Musée de la Mode de la Ville de Paris, Musée des tissus de Lyon, Musée de la toile de Jouy, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance Masculine) et de beaux-arts (Nationalmuseum de Stockholm, Rijksmuseum d’Amsterdam, Victoria and Albert Museum de Londres, Versailles, Louvre, Ecouen, Nantes, Dijon, Tours, Orléans…). Des tableaux emblématiques (La Duchesse de Polignac d’Élisabeth-Louise Vigée Le Brun du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et La Marchande de modes de François Boucher du Nationalmuseum de Stockholm) côtoieront textiles précieux dessins inédits, vêtements et accessoires, dont certains spécialement restaurés pour l’exposition.

Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://www.museedartsdenantes.fr/a-la-mode