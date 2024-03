Exposition à la Menuiserie Rodez, jeudi 14 mars 2024.

Exposition à la Menuiserie Rodez Aveyron

Exposition du 3 au 24 mars de 15h à 19h du jeudi au dimanche ou sur RDV, à la Menuiserie.

GRAVEURS (Ruth BESSOUDO, Annie ECHENOZ, Pavel MACEK, François VANDENBUNDER), LES ÉDITIONS TRAMES, LE CALAME ET LA VIGNE.

9 et 10 MARS Stage de gravure pointe-sèche avec Barbara Dubienko et André Stengele.

23 et 24 MARS TYPO-GRAVURE. Stage de typographie avec Gérard Truilhé et de gravure sur argile avec Olivier Guimbert.

Tél. pour inscriptions 06 80 02 01 29 EUR.

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-17

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

