EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE « LOUIS DE FUNÈS S’AFFICHE » Fontenay-le-Comte Vendée

Dans le cadre de la 12e édition du festival, la médiathèque accueille tout au long du mois de mars, du 2 au 31, une exposition d’affiches anciennes et grand format.

Louis de FUNES s’éclipsait en janvier 1983. Ses personnages de mauvaise foi, râleur, cupide, avare, hypocrite sont restés dans nos mémoires. Ses inimitables mimiques ont fait rire et séduit plusieurs générations. Maltraité par les critiques,adulé par un large public, la diffusion régulière de ses films à la télévision témoigne encore de sa grande popularité.

Exposition d’une vingtaine d’affiches originales de ses plus grands succès, visible aux heures d’ouverture de la médiathèque .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Rue des Orfèvres

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

