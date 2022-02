Exposition à la Médiathèque : Aliénor d’Aquitaine Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Exposition à la Médiathèque : Aliénor d’Aquitaine Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 8 février 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue. Exposition à la Médiathèque : Aliénor d’Aquitaine 27 Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-02-08 – 2022-02-26

Villefranche-de-Rouergue Aveyron 27 Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue Le CIRDOC lui a consacré une exposition qui se visite à la médiathèque, aux heures d’ouverture de celle-ci, du 8 au 26 février. En complément de la conférence et pour ceux qui n’auront pas pu y assister, retrouvons Aliénor au milieu des tourbillons politiques et militaires, femme de lettres, patronne des Arts du XIIe siècle, jouant un rôle majeur dans le développement de l’amour courtois. Aliénor d’Aquitaine, Reine des lettres occitanes. mediatheque@villefranchederouergue.fr +33 5 65 45 59 45 http://vdr.opac3d.fr/ Le CIRDOC lui a consacré une exposition qui se visite à la médiathèque, aux heures d’ouverture de celle-ci, du 8 au 26 février. En complément de la conférence et pour ceux qui n’auront pas pu y assister, retrouvons Aliénor au milieu des tourbillons politiques et militaires, femme de lettres, patronne des Arts du XIIe siècle, jouant un rôle majeur dans le développement de l’amour courtois. OT Villefranche-Najac

27 Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Adresse 27 Rue du Sénéchal Ville Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue lieuville 27 Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouerguevillefranche-de-rouergue/

Exposition à la Médiathèque : Aliénor d’Aquitaine Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 2022-02-08 was last modified: by Exposition à la Médiathèque : Aliénor d’Aquitaine Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 8 février 2022 Aveyron Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Aveyron