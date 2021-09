Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “A la manière de Chema Madoz” – Les off des rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Exposition "A la manière de Chema Madoz" – Les off des rencontres de la photo 2021-09-11 – 2021-09-19 Place Génissieu Chez Laurent – PMU

Chabeuil Drôme

Chabeuil Drôme Exposition de Christiane COLOMBIER.

Chema MADOZ, photographe espagnol, ses images sont des perles d’inspiration, poésie cachée des objets du quotidien, ses clichés sont une mine d’inspiration… dernière mise à jour : 2021-08-30 par

