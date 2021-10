Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Exposition à la Maison Penanault : [Rêvez]lations Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Exposition à la Maison Penanault : [Rêvez]lations Morlaix, 29 octobre 2021, Morlaix. Exposition à la Maison Penanault : [Rêvez]lations Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Morlaix

2021-10-29 – 2022-01-06 Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle

Morlaix Finistère Venez découvrir l’exposition « Rêvez[lations] » du 29 octobre 2021 au 6 janvier 2022 à la Maison Penanault à Morlaix. 50 photos pour révéler notre formidable potentiel !

Des portraits d’hommes et de femmes ayant en commun la créativité, la passion, le goût d’entreprendre, mettent en exergue le bouillonnement créatif de notre territoire.

Des cartes postales, des lieux préférés, dévoilés par celles et ceux qui font notre territoire.

Ces deux séries de photos, réalisées par le photographe Franck Betermin dans le cadre de la démarche d’attractivité menée par Morlaix Communauté, se veulent un reflet de la richesse que l’on est fiers d’avoir au #MorlaixDesPossibles. informations@morlaix-tourisme.bzh +33 2 98 62 14 94 Venez découvrir l’exposition « Rêvez[lations] » du 29 octobre 2021 au 6 janvier 2022 à la Maison Penanault à Morlaix. 50 photos pour révéler notre formidable potentiel !

Des portraits d’hommes et de femmes ayant en commun la créativité, la passion, le goût d’entreprendre, mettent en exergue le bouillonnement créatif de notre territoire.

Des cartes postales, des lieux préférés, dévoilés par celles et ceux qui font notre territoire.

Ces deux séries de photos, réalisées par le photographe Franck Betermin dans le cadre de la démarche d’attractivité menée par Morlaix Communauté, se veulent un reflet de la richesse que l’on est fiers d’avoir au #MorlaixDesPossibles. Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Morlaix

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Ville Morlaix lieuville Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Morlaix