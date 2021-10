Cahors Cahors Cahors, Lot Exposition à la Maison du Patrimoine : “Cahors, les Chantiers 2020” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Exposition à la Maison du Patrimoine : “Cahors, les Chantiers 2020” Cahors, 1 novembre 2021, Cahors. Exposition à la Maison du Patrimoine : “Cahors, les Chantiers 2020” Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle Cahors

2021-11-01 14:30:00 – 2022-02-21 17:30:00 Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle

Les expositions de panneaux « les chantiers » sont proposées chaque année au rez-de-chaussée de la Maison du Patrimoine, aux horaires d'ouverture habituels, pour valoriser les principales découvertes d'archéologie du bâti faites durant l'année par l'archéologue du bâti, à l'occasion de chantiers de restauration. Elles font l'objet également d'une plaquette annuelle gratuite mise à disposition du public. Maison médiévale réhabilitée au cœur du secteur sauvegardé, la Maison du Patrimoine est un lieu d'accueil, de renseignements et d'échanges autour de l'étude scientifique du patrimoine, de sa mise en valeur et des chantiers de restauration. L'actualité des découvertes archéologiques en secteur sauvegardé y est présentée par des expositions de panneaux accompagnées de plaquettes gratuites. D'autres publications sur le patrimoine de Cahors sont disponibles.

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle Ville Cahors lieuville Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle Cahors