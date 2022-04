Exposition à la Maison des Ateliers : Valérie Guirao Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Exposition à la Maison des Ateliers : Valérie Guirao Maison des Ateliers 2 Faubourg d'Anroz Baume-les-Dames

2022-04-30 – 2022-05-01

Baume-les-Dames Doubs Baume-les-Dames Exposition ouverte par le concert de Mamz’elle Titou le vendredi 29 Avril à 18h00.

Organisée par l’association « Des Clous dans les Nuages ». http://www.alamaisondesateliers.com/ Exposition ouverte par le concert de Mamz’elle Titou le vendredi 29 Avril à 18h00.

Maison des Ateliers 2 Faubourg d'Anroz Baume-les-Dames

