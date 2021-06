Exposition à la maison des ateliers Baume-les-Dames, 12 juin 2021-12 juin 2021, Baume-les-Dames.

Exposition à la maison des ateliers 2021-06-12 – 2021-06-13

Baume-les-Dames Doubs

Exposition à la Maison des Ateliers

Photographies de l’artiste Mariama Kamo

Rendez-vous de 14h00 à 18h00 à la Maison des Ateliers ,Faubourg d’Anroz à Baume-les-Dames:

le samedi 12 et le dimanche 13 Juin

et

le samedi 19 et le dimanche 20 Juin

clous.nuages@gmail.com http://alamaisondesateliers.com/

Exposition à la Maison des Ateliers

Photographies de l’artiste Mariama Kamo

Rendez-vous de 14h00 à 18h00 à la Maison des Ateliers ,Faubourg d’Anroz à Baume-les-Dames:

le samedi 12 et le dimanche 13 Juin

et

le samedi 19 et le dimanche 20 Juin