Graveson Bouches-du-Rhône Graveson Expo – vente aux enchères silencieuses organisée par l’Association “les Amis de Natitingou”.

Tableaux et objets d’art d’une douzaine d’artistes au profit des populations du Nord-Bénin.



