Cavan Côtes d’Armor Les amis des arts vous invitent pour une nouvelle exposition. Au programme :

Trois plasticiens : Valérie Dechaume, Guillaume Martin et Jocelyne Mougin ainsi que Gildas Le Bourdonnec.

