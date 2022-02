Exposition à la Maison de Loire : Tierra de agua y fuego Jargeau Jargeau Catégories d’évènement: Jargeau

Loiret

Exposition à la Maison de Loire : Tierra de agua y fuego Jargeau, 18 novembre 2022, Jargeau. Exposition à la Maison de Loire : Tierra de agua y fuego Jargeau

2022-11-18 09:00:00 – 2022-12-21 12:00:00

Jargeau Loiret Exposition des œuvres du céramiste Ludovic MARDONES et les peintures colorées des paysages de bords de Loire de Gabriela GONZALEZ exposition ” Tierra de agua y fuego ” de Gabriela GONZALEZ et Ludovic Mardones Exposition des œuvres du céramiste Ludovic MARDONES et les peintures colorées des paysages de bords de Loire de Gabriela GONZALEZ Gabriela GONZALEZ

Jargeau

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Jargeau, Loiret Autres Lieu Jargeau Adresse Ville Jargeau lieuville Jargeau Departement Loiret

Jargeau Jargeau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Exposition à la Maison de Loire : Tierra de agua y fuego Jargeau 2022-11-18 was last modified: by Exposition à la Maison de Loire : Tierra de agua y fuego Jargeau Jargeau 18 novembre 2022 Jargeau Loiret

Jargeau Loiret