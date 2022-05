Exposition à la Maison de Loire : Mur… mure

Exposition à la Maison de Loire : Mur… mure, 20 octobre 2022, . Exposition à la Maison de Loire : Mur… mure

2022-10-20 09:00:00 – 2022-11-12 12:00:00 1ère partie de l’exposition Les bords de Loire

2ème partie ” Les œuvres du recueil de poésies ” Exposition de photographies et de peintures numériques de Christophe OUVRELLE 1ère partie de l’exposition Les bords de Loire

2ème partie ” Les œuvres du recueil de poésies ” Christophe OUVRELLE dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville