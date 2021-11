Exposition à la Maison de Loire : Mouvence Jargeau, 8 septembre 2022, Jargeau.

2022-09-08 09:00:00 – 2022-10-15 12:00:00

Jargeau Loiret

Peintures de François HARANG. Présence de l’artiste les mercredis et samedis de 11h à 12h et de 16h à 17h sauf les 15 et 18 décembre.

François HARANG

