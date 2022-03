EXPOSITION A LA MAISON BLEUE A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

EXPOSITION A LA MAISON BLEUE A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 10 avril 2022, Haute-Goulaine. EXPOSITION A LA MAISON BLEUE A HAUTE GOULAINE La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine

2022-04-10 – 2022-10-25 La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine Salle exposition d’œuvres artistiques sur la nature à la Maison bleue ouverte du 10 avril au 25 octobre 2022, tous les jours sauf le samedi, de 14h00 à 17h00, le dimanche 15h30-18h30, fermée les jours fériés (entrée gratuite). Exposition d’oeuvres artistiques à La Maison bleue du 10 avril au 25 octobre à Haute Goulaine animation.lmb@hautegoulaine.fr Salle exposition d’œuvres artistiques sur la nature à la Maison bleue ouverte du 10 avril au 25 octobre 2022, tous les jours sauf le samedi, de 14h00 à 17h00, le dimanche 15h30-18h30, fermée les jours fériés (entrée gratuite). La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Autres Lieu Haute-Goulaine Adresse La Maison Bleue 136 Route du Pont de l'Ouen Ville Haute-Goulaine lieuville La Maison Bleue 136 Route du Pont de l'Ouen Haute-Goulaine Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION A LA MAISON BLEUE A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine 2022-04-10 was last modified: by EXPOSITION A LA MAISON BLEUE A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine 10 avril 2022 Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Haute-Goulaine Loire-Atlantique